Yatak Bazasında Hırsız Yakalandı

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Aranan şahıs yatak bazasında içinde böyle yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan şahsın ikametine operasyon düzenleyen polis şahsı yatak bazasının altında yakalarken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan 49 şahsın peşine düştü. Şehir genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aranan şahısları bir bir yakalarken, aralarında "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö. isimli şahıs Topakkaya Beldesinde saklandığı bağ evindeki yatak bazasının içinde yakalandı. "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. Aksaray merkezde, "Barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. araç içerisinde ve kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık suçları başta olmak üzere birçok suçtan aranması olan toplam 49 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 49 kişiden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.