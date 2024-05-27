Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada - Son Dakika
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Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada

Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde seyretti. Sürücü, zaman zaman hızını 125 kilometreye çıkardı. Görüntüler, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. Sürücü, bir kazaya karışmadan gözden kayboldu.

27.05.2024 17:15
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Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü üzerine yattığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde seyretti. Kara yolunda zaman zaman hızını 125 kilometreye çıkaran sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolunda kaydedildi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan kasklı sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 125 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, bir kazaya karışmadan gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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