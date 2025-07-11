Yavru Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binada 12 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Binanın çatısına çıkan ekipler, merdiven yardımıyla yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Bina sakinleri, yavru kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA