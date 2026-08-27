Yavru Kediye İşkence: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Yavru Kediye İşkence: Soruşturma Başlatıldı

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Ankara'da iki kişi, yavru kediyi işkenceyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yavru kediyi işkence ederek öldüren 2 şahıs hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, 2 şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüğü tespit edildi. 2 şüpheli hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilerek, eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavru Kediye İşkence: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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