Yavru Kediye İşkence: Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yavru kediyi işkence ederek öldüren 2 şahıs hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, 2 şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüğü tespit edildi. 2 şüpheli hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilerek, eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.