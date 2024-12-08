Yaya Çarpan Otomobil Ağır Yaraladı - Son Dakika
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Yaya Çarpan Otomobil Ağır Yaraladı

Yaya Çarpan Otomobil Ağır Yaraladı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaya Nazmi Çetin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

08.12.2024 10:29
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Denizli'nin Honaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası ve sürücüsü bilinmeyen otomobil yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Nazmi Çetin (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çetin ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Honaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Çetin'in cenazesi Kaklık Mezarlığında öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaya Çarpan Otomobil Ağır Yaraladı - Son Dakika

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