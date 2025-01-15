Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletlinin yaya geçidinde çarptığı kişi yaralandı.
Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Asaf Göçeroğlu'nun kullandığı 07 BUR 673 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen Gulçin Ungan'a çarptı. Kazada yaralanan Ungan, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar motosikletlinin yol vermek için duran aracın sağından geçerek yayaya çarptığını söyledi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?