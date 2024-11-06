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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

ANTALYA - Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya yaralandı.

Kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Nizimi Torikhamidov'a, İon C. yönetimindeki BT 94 TOP yabancı plakalı BMW marka otomobilin çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulup yaralanan Torikhamidov'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Yabancı plakalı araç hızlı bir şekilde geliyordu. Vatandaş bu yoldan geçmek isterken araç bir anda yaşlı adama çarptı. Çarpmasıyla yere savruldu. Ambulansı aradık, gelip hastaneye götürdüler" dedi.