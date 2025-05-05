Yayaya Çarpan Sürücü Serbest

Yayaya çarpıp kaçan sürücü serbest kaldı

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

ADANA - Adana'da yolun karşısına geçerken bir kişiye çarpıp kaçan sürücü, Yüreğir polisleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 3 Mayıs günü Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Behçet Ü.'nün kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan V.S'ye çarptı. Kaza anı ise anbean bir araç kamerasına yansıdı. Sürücü Behçet Ü., kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan V.S, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kaza yerinden kaçan sürücü Behçet Ü.'yü kısa sürede yakaladı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.