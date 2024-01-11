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Yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

11.01.2024 - 19:10,
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Yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Doğu Çevre Yolunda seyir halindeki Volkswagen marka 46 AFL 961 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarpmamak için ani manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Citröen marka 38 AJP 319 ve Fiat marka 46 AHL 112 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra Volkswagen marka araç taklalar atarak kaldırıma çıktı. Hurda yığını haline dönüşen otomobilin içerisinde yolcu konumunda bulunan Halil İbrahim Kocabaş hayatını kaybederken, sürücü ve bir diğer yolcu ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden Halil İbrahim Kocabaş'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Volkswagen, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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