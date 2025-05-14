Yayınladığı ülkeyi ayağa kaldıran dizide tepki çeken sahne - Son Dakika
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Yayınladığı ülkeyi ayağa kaldıran dizide tepki çeken sahne

Yayınladığı ülkeyi ayağa kaldıran dizide tepki çeken sahne

Channel 4'ün tartışmalı yeni programı Virgin Island, ikinci bölümde yaşananlarla izleyicileri adeta ekran başında gerdi. ''Bakirelerin'' cinsellik ve yakınlıkla tanışma sürecini konu alan programda, bir masaj seansı adeta felakete dönüştü.

14.05.2025 15:55
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Altı bölümlük dizide, cinsel terapist Dr. Danielle Harel ve Celeste Hirschman liderliğinde 12 bakireye mahremiyet, beden farkındalığı ve temas yoluyla rehberlik ediliyor. Salı akşamı yayınlanan ikinci bölümde, katılımcılar ikili eşleşmelerle birbirlerine masaj yaparak yakınlaşmaya çalıştı. Ancak Jason ve Charlotte arasında yaşananlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BU BERBAT ÇATLAK İZLERİ NE?"

Masaj sırasında Charlotte, partneri Jason'ın sırtındaki izlere dikkat çekerek, "Bu berbat çatlak izleri neden var?" diyerek tepkisini dile getirdi. Jason ise şaşkınlıkla, "Bilmiyorum. Gerçekten 'berbat' mı dedin?" cevabını verdi. Charlotte sözlerini, "Acı verici görünüyor, sanki tırmalanmışsın gibi," şeklinde sürdürdü. Ardından, "Sıkıldım artık," diyerek masajı bırakıp yer değiştirdi.

Yayınladığı ülkeyi ayağa kaldıran dizide tepki çeken sahne

UYGUNSUZ ESPRİ, SEANSI BİTİRDİ

Charlotte'un koluna masaj yapmaya başlayan Jason, yönlendirme talimatlarına cevap verirken gerilimi kırmak için uygunsuz bir espri yaptı: "Sanki koluna kötü bir şey yapıyorum." Bu sözler üzerine Charlotte seansı aniden sonlandırarak, "Artık kesinlikle durmanı istiyorum," dedi. Bölüm sonunda deneyimlerini diğer katılımcılarla paylaşan Jason, yaşananları, "Bu tam bir felaketti," sözleriyle özetledi. "Gömleğimi bile çıkardım. Belki bu kadar aşağılanmasaydım daha iyi hissederdim," diye ekledi.

Yayınladığı ülkeyi ayağa kaldıran dizide tepki çeken sahne

SEYİRCİDEN BÜYÜK TEPKİ: "TELEVİZYONUN YENİ DİBİ"

Programın ikinci bölümü sosyal medya platformu X'te de sert eleştiriler aldı. Pek çok kullanıcı, programı "sömürücü", "rahatsız edici" ve "aşağılayıcı" olarak tanımlarken bazıları Virgin Island'ı "televizyonun yeni dibi" olarak nitelendirdi. Virgin Island, cinsel terapist rehberliği veçeşitli yöntemler kullansa da, izleyiciler diziyi "tam anlamıyla işkence" olarak tanımladı. Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) seyirciler tepkilerini dile getirdi:

  • "Bence bu biraz sapkınca. Önce kendileriyle ilgilenmeleri gerekiyor. Bakire olmak utanılacak bir şey değil. #virginisland bana göre tuhaf. Hazır olun, bu konuda daha çok atarlanmam var."
  • "Bu çok sömürücü. Ben bile evde izlerken panikliyorum. Onlardan biri olmayı hayal bile edemem. Bu korkunç."
  • "Bu bana çok rahatsız edici geliyor, bakire olmasam da hoşuma gitmezdi. Terapistler tuhaf, bu doğru değil."
  • "Bu program sizi de ürkütmedi mi?"

Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yayınladığı ülkeyi ayağa kaldıran dizide tepki çeken sahne - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    TV8'e yakışır format. 6 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Hadi onlar yayınladı, peki siz niye reklamını yapıyorsunuz? 2 0 Yanıtla
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