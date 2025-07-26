Yaylada Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada evinin önünde düşen kadın yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıyı 4 buçuk saat süren zorlu yolcuğun ardından hastaneye kaldırdı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi sınırları içinde bulunan Gavuranlığı Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe P. isimli kadın, evinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle düşüp yaralandı. Durumu fark eden yakınları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından yola çıkan ekipler, 2 saati aşan yolcuğun ardından yaralıya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, yine 2 saati aşan bir yolculuğun ardından kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayşe P.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. - ANTALYA