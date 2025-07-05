Yayladağı\'nda Orman Yangını Kontrol Altında

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yayladağı ilçesi Aşağıpulluyazı Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler ilerleyen saatlerde soğutma çalışması gerçekleştirdiler. - HATAY