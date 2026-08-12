Suriye sınırında çıkan yangına hızlı müdahale

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye tarafından gelen orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yayladağı ilçesinin Güveççi Karakolu Bölgesi'nde meydana geldi. Suriye tarafından gelen alevleri fark eden ekipler, bölgedeki yangına müdahale etmek için kısa sürede teyakkuza geçti.

OGM ve HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.