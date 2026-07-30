Yayladağı\'nda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde rampayı çıkmakta zorlanan briket yüklü tır devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, tırın devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halinde olan tır, rampaya çıkmak istedi. Rampaya çıkmak isteyen briket yüklü tır, rampayı çıkamayınca yola devrildi. Devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Tırın devrildiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; tırın rampaya çıkarken zorlandığı ve devrildiği esnada kamyonetin geri geri kaydığı anlar yer aldı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Devrilen tırdan yola savrulan briketlerin iş makinesi yardımıyla temizlenmesinin ardından yol açıldı.