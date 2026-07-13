Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında Operasyon - Son Dakika
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Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında Operasyon

13.07.2026 10:39
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Ankara'da 10 ilde eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı, 29 kişi tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye Olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğunun belirlendiği, Ankara merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 27 şüphelinin adreslerine yönelik 13 Temmuz 2026 günü saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında 25 şüphelinin yakalandığı bildirilirken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunmaları nedeniyle yakalanamadıkları, söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında Operasyon - Son Dakika

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