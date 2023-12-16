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Yazıkonak Belde Belediyesi, 30 yıllık taşkın sorununu çözdü - Son Dakika
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Yazıkonak Belde Belediyesi, 30 yıllık taşkın sorununu çözdü

Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, belediyenin kaynaklarını kullanarak yıllardır süren taşkın sorununu çözdüklerini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda taşkın kanalı değiştirilerek sorun giderildi.

Yazıkonak Belde Belediyesi, 30 yıllık taşkın sorununu çözdü
16.12.2023 - 11:47,
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30 yıllık bir problemi daha çözüme kavuşturulduklarını belirten Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Belediyemizin kaynaklarını yerinde ve etkin kullanarak yılar boyu beldemize hizmet edecek bir projeyi hizmete sunmuş olduk" dedi.

Elazığ'da yağışlarla beraber Organize Sanayi Bölgesi yolu ve Yazıkonak Beldesi'nin 2 büyük mahallesi sular altında kalıyor, buna bağlı olarak da evleri su basıyor ve çoğu zaman ise yollar trafiğe kapanıyordu. 30 yıldır devam eden probleme, Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı neşter vurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda yetersiz olan taşkın kanalı değiştirildi ve kanal Şorşor Deresi'ne bağlandı. Yıllardır evlerini su basan vatandaşlar, çalışma sonrasında adeta rahat bir nefes aldı.

Vatandaşa hizmet için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Hatif Çadırcı, " OSB'nin taşkın sel suları kanalın yetersiz olması nedeniyle, her sağanak yağış olduğunda beldemizin en büyük mahallesi olan Sanayi ve Cumhuriyet mahallemiz ile OSB ana caddesini sular altında kalıyordu. Buda dolayısı ile trafiği tehdit ediyordu. Sağanak yağmur yağdığında mahallerimizdeki evleri bir çok defa su basıyordu. Soruna çözüm getirerek taşkın sel suyunu beldemizin en alt sınırında geçen Şorşor Deresi'ne bağlayarak sorunu çözmüş olduk. Yaklaşık olarak bir yıldır çalışmalarımız devam ediyordu, belediyemizin kaynaklarını yerinde ve etkin kullanarak yılar boyu beldemize hizmet edecek bir projeyi hizmete sunmuş olduk. 30 yıllık bir problemi daha çözüme kavuşturmuş olduk" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Organize Sanayi Bölgesi, Hatif Çadırcı, Yazıkonak, Elazığ, Son Dakika

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