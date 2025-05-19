Yazılı Kanyon'da Dengesini Kaybeden Genç Öğrencinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Yazılı Kanyon'da Dengesini Kaybeden Genç Öğrencinin Cansız Bedeni Bulundu

Yazılı Kanyon\'da Dengesini Kaybeden Genç Öğrencinin Cansız Bedeni Bulundu

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 7 saat sürdü.

19.05.2025 20:23  Güncelleme: 20:32
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Çandır köyü sınırlarında bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (19), arkadaşlarıyla birlikte kanyona geldi. Suya girmek üzereyken kayalık alanda dengesini kaybederek suya düşen genç, akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ekipleri ile Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanyonda hem su yüzeyinde hem de su altında arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından Muhammet Enes Sarıkaya'nın cansız bedeni kayalıkların 3 metre altında, suyun girdap yaptığı bölgede dalgıçlar tarafından bulundu. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yazılı Kanyon'da Dengesini Kaybeden Genç Öğrencinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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