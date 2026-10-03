Yedek parça dolandırıcılığında 29 olayın şüphelisi İstanbul'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Yedek parça dolandırıcılığında 29 olayın şüphelisi İstanbul'da yakalanıp tutuklandı

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Yedek parça dolandırıcılığında 29 olayın şüphelisi İstanbul\'da yakalanıp tutuklandı
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Bayburt'ta internetten araç yedek parçası almak isteyen bir vatandaşın dolandırılması üzerine başlatılan soruşturmada, ülke genelinde 29 olaya karıştığı belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı. Bayburt'a getirilen şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bayburt'ta internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen bir vatandaşın dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ülke genelinde benzer yöntemle gerçekleştirilen 29 olayın şüphelisi yakalandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen F.Y., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

Bayburt'a getirilen F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen vatandaşları dolandırdığı ve 29 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGüvenlikİstanbulBayburtGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Yedek parça dolandırıcılığında 29 olayın şüphelisi İstanbul'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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