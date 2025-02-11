Yem Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yem Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Yem Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Burdur Gökçebağ Köyü'nde yem karma makinesine düşen 52 yaşındaki adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

11.02.2025 11:46
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Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yem karma makinesine düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 08.45 sıralarında Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin önünde yem karma makinesinde hayvanları için yem hazırlayan Nurettin Ot (52) bir anlık dalgınlık sonucu yem karma makinesine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nurettin Ot'un cenazesi makineden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Ot'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yem Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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