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Yemek yemeğe girdi, motosikleti çalındı: O anlar kamerada

ADANA - Adana'da restoran yemek yiyen kişinin park halindeki motosikletini onlarca vatandaşın gözü önünde çalan şahıs polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, 10 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. yemeğe gittiği restoranın önüne motosikletini park etti. Bir süre sonra şüpheli H.G. motosikletin yanına gelip onlarca vatandaşın gözü önünde motosikleti alıp götürdü.

Motosikleti ayak marşıyla çalıştıran H.G kayıplara karıştı. Olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Y.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerin Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis H.G.'nin kaçtığı yeri tespit etti.

H.G. saklandığı ikametinde operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.