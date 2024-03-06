Yemen açıklarında Yunanistan'a ait yük gemisi füzeyle vuruldu

Yemen açıklarında Yunanistan'a ait True Confidence adlı yük gemisi füzeyle vuruldu. Adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda kayıp ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemilere yönelik saldırılar devam ediyor. Yunanistan'a ait Barbados bandıralı True Confidence adlı yük gemisine, Yemen'in Aden kentinin yaklaşık 50 deniz mili güneybatısında füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu gemi hasar aldı ve yangın çıktı. Gemide, 20 mürettebat ve 3 silahlı koruma olduğu aktarıldı.
Konuya aşina olan adı açıklanmayan bir kaynak, saldırı nedeniyle 3 kişinin kayıp olduğunu ve 4 kişinin ağır şekilde yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) da saldırıyı doğruladı. - ADEN
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