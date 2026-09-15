Yemen'de çatışmalar Eylül başından bu yana 125 bin kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'deki çatışmalar nedeniyle ay başından bu yana 125 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Çatışmalar nedeniyle siviller evlerini terk etmek zorunda kalıyor. OCHA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki çatışmaların insanları evlerinden kaçmaya zorladığı, sivil kayıpları artırdığı ve zaten kısıtlı olan insani yardım operasyonları üzerinde giderek artan bir baskı oluşturduğu ifade edildi. Çatışmalar nedeniyle Eylül ayı başından bu yana en az 18 bin hanede 125 bin kişinin yerinden edildiği aktarıldı. Siviller arasındaki can kaybının arttığı belirtilirken, 1 Eylül'den bu yana 8 sivilin ölümünün doğrulandığı, 32 kişinin ise yaralandığı vurgulandı. Ölenlerin yarısını ve yaralananların yarısından fazlasını kadınlar ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.

"Yemen'in batı kıyısındaki birçok bölgede insani yardım yapılamıyor"

Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarının, son derece zorlu çalışma şartlarına rağmen müdahaleye devam ettiği ifade edilerek, "12 Eylül itibarıyla binlerce haneye yardım sağlandı. Ancak, malzeme stokları kritik derecede düşük ve fonlar ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Güvenlik sorunları nedeniyle insani yardım erişimi ve hareketleri ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ediyor. Yemen'in batı kıyısındaki birçok bölgeye insani yardım faaliyetleri askıya alınmış durumda, önemli yollar ise kısıtlı veya geçilemez halde" denildi. Tüm taraflara sivilleri koruma, uluslararası insani hukuka saygı gösterme ve acil ihtiyaç duyulan yardımın ihtiyaç sahibi topluluklara ulaşabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişimi kolaylaştırma çağrısı yapıldı.