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Yemen'de çöp konteynerinin üzerine devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemen'de çöp konteynerinin üzerine devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti

Yemen'de açlık ve yoksullukla mücadele eden bir kız çocuğu, yiyecek ararken çöp konteynerinin üzerine devrildi ve hayatını kaybetti. Ülke, iç çatışmalar, ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele ediyor. Son rapora göre, Mart 2015 ile 30 Eylül 2022 arasında 3.774 çocuk öldürüldü, 7.245 çocuk ise yaralandı.

Yemen\'de çöp konteynerinin üzerine devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
27.12.2023 - 13:11,
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Yemen'de küçük bir kız çocuğu içinden yiyecek almaya çalıştığı çöp konteynerinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Açlık ve yoksullukla mücadele eden Yemen'de çöpte yiyecek arayan bir kız çocuğu feci şekilde can verdi. Aden kentinde 7 yaşındaki kız çocuğunun yiyecek almak için zıplayarak tırmanmaya çalıştığı çöp konteyneri üzerine devrildi. Konteynerin altında kalan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çocuğun cansız bedenini konteynerin altından çıkararak ailesine teslim etti.

İran destekli Husiler'in başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılından bu yana iç çatışmaların yaşandığı Yemen, ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan son rapora göre Yemen'de çatışmaların yoğunlaştığı Mart 2015 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında 3 bin 774 çocuk öldürüldü, 7 bin 245 çocuk ise yaralandı. - ADEN

Kaynak: İHA
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Yemen, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yemen'de çöp konteynerinin üzerine devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de çöp konteynerinin üzerine devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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