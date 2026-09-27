Yemen hükümeti Taiz'de öne sürülen 4 İranlı uzmanın öldürüldüğünü bildirdi

Yemen hükümeti, son 72 saatte Taiz vilayetinde Husilere yönelik düzenlenen yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısında İran bağlantılı olduğu öne sürülen 4 uzmanın öldürüldüğünü açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan'ın gerçekleştirdiği hava operasyonları da devam ediyor. Tarafların karşılıklı saldırıları sürerken, Taiz vilayetinde düzenlenen son saldırılara ilişkin taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. Yemen hükümeti, son 72 saatte Taiz vilayetinde Husilere yönelik yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Macid Abdullah Al-Nuzaili yaptığı açıklamada, "Saldırılarda İHA ve füze kullanımı ile fırlatılması konusunda uzmanlaşmış 4 İranlı uzman öldürüldü" dedi. Al-Nuzaili, söz konusu gelişmenin "İran'ın Husilere sağladığı devam eden destek ve uzmanlığın yeni bir teyidi" olduğunu vurguladı.

Taiz'de pazar yerine saldırıda 7 kişi öldü

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, pazar günü Taiz vilayetindeki Meviye kavşağında bulunan bir pazardaki dükkanlara düzenlenen saldırıda çocukların da aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Yemen hükümeti ise aynı kavşakta bulunan bir Husi askeri kampı ile araçların hedef alındığını bildirdi. Yemen hükümetinden üç askeri kaynak, Reuters'a yaptıkları açıklamada Husi militanlarının kısa süre önce pazarın yakınında bir askeri kamp kurduğunu söyledi.