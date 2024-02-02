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Yeni aldığı araçla trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptı - Son Dakika
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Yeni aldığı araçla trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptı

Yeni aldığı araçla trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptı

Malatya'da yeni aldığı araçla trafiğe çıkan tır sürücüsü ilk gününde kaza yaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise acısını unutup aracının derdine düştü. Kaza, Malatya - Elazığ karayolu istasyon kavağında meydana geldi. Tır, aniden önüne çıkan otomobille çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.02.2024 19:14
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Yeni aldığı araçla trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptı

MALATYA - Malatya'da yeni aldığı araçla trafiğe çıkan tır sürücüsü ilk gününde kaza yaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise acısını unutup aracının derdine düştü.

Kaza, 16.00 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu istasyon kavağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan C.D. idaresindeki 02 AEF 895 plakalı Mercedes marka tır kavşakta aniden önüne çıkan M.S.T. yönetimindeki 44 KH 361 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan tır sürücüsü yeni alınan aracın trafikteki ilk günü olduğunu belirtirken, sağlık ekiplerince ambulansa alınmaya çalışılan yaralı otomobil sürücüsü acısını unutup aracının derdine düştü. Aracının ne olacağını sorarak ambulansa binmek istemeyen yaralı sürücü ekiplerin otomobilin çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılacağını belirtmesiyle diğer yaralı S.K. ile birlikte ambulansa alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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