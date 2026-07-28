Yenice\'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tarım arazisinde başlayan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır ve Taban köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.