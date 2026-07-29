Yeniden alevlenen yangın söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde bugün yeniden alevlenen makilik alan yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

Kula ilçesine bağlı Soğanlı mevkisindeki makilik alanda, geçtiğimiz gece kontrol altına alınarak söndürülen yangın bugün yeniden alevlendi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula, Alaşehir ve Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan arazözler, itfaiye araçları ve orman işçileriyle müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına 3 hava aracı da destek verdi. Bölgede etkili olan rüzgar, zaman zaman ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, yangının çevredeki makilik alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Ekiplerin havadan ve karadan koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yeniden alevlenmelerin önüne geçebilmek amacıyla bölgede geniş çaplı soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede belirli noktalarda kontrollerini sürdürürken, herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirler de devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını bir süre daha sürdüreceği öğrenildi.