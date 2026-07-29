Yeniden alevlenen yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden alevlenen yangın söndürüldü

Yeniden alevlenen yangın söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa’nın Kula ilçesinde bugün yeniden alevlenen makilik alan yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu söndürüldü.

Manisa'nın Kula ilçesinde bugün yeniden alevlenen makilik alan yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

Kula ilçesine bağlı Soğanlı mevkisindeki makilik alanda, geçtiğimiz gece kontrol altına alınarak söndürülen yangın bugün yeniden alevlendi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula, Alaşehir ve Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan arazözler, itfaiye araçları ve orman işçileriyle müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına 3 hava aracı da destek verdi. Bölgede etkili olan rüzgar, zaman zaman ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, yangının çevredeki makilik alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Ekiplerin havadan ve karadan koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yeniden alevlenmelerin önüne geçebilmek amacıyla bölgede geniş çaplı soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede belirli noktalarda kontrollerini sürdürürken, herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirler de devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını bir süre daha sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Manisa, Çevre, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeniden alevlenen yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Melek Mosso’ya Seren Serengil’den olay sözler: Sadece şarkı söyle Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle
Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü

19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 20:00:04. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniden alevlenen yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.