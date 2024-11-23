Yenidoğan Çetesi Davası 6. Günde

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine 6. günde devam ediliyor. Tutuklu sanıklar duruşma salonuna giriş yaptı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 6. gününde devam ediyor. Tutuklu sanıklar duruşma salonuna giriş yaptı. - İSTANBUL