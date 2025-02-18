Yenidoğan Çetesi Davasında 3. Duruşma - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında 3. Duruşma

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan çetenin davasında sanıklar adil yargılama talep ediyor.

18.02.2025 18:19
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının görülmesine devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan örgüt lideri Fırat Sarı "Biz bir ateşin içerisinde 10 aydır yanıyoruz. Adil yargılamak istiyorsanız medyaya yasak koymanız gerekiyor. Ben ayakta duruyorsam ölmüyorsam gerçekler ortaya çıksın diye" şeklinde konuştu.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

İlker Gönen hakkında düşme kararı talebi

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İlker Gönen'in vefat etmesi nedeniyle hakkında açılan davada düşme kararı verilmesini ve telefonunun ailesine teslim edilmesini talep etti. Öte yandan savcı delillerin toplanmamış olması nedeniyle tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

"İlker'in intihar olayı son değil, bizler de bu düşüncedeyiz"

Savunmasında 10 aydır tutuklu olduğunu belirten tutuklu sanık Dursun Eryılmaz, "Arkadaşım İlker'in ölümüyle ilgili konuşmak istiyorum. İçimizdeki en mantıklısı oydu. Baskıdan ve şiddetten intihar etti. Biz cezamızı hükümlü olarak çekiyoruz. Günde bir saat hava alabiliyoruz, havalandırma sırasında bize sürekli laf atılıyor. İlker'in intihar olayı son değil, bizler de bu düşüncedeyiz. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan tutuklu sanık Çağla Durmuş ise "10 aydır katil olmakla suçlanıyorum. Eziyet görmekten, işkence görmekten çok yoruldum. Ailemin yanına gitmek istiyorum" diye konuştu.

"Bu grupta olabilecek her ölümden buradaki avukatlar sorumludur"

İlker Gönen'in intiharına ilişkin konuşan örgüt lideri tutuklu sanık Fırat Sarı ise, "Ben değerli bir meslektaşımı, arkadaşımı kaybettim ve bir avukatın çıkıp bizi bebek katili ilan etmesini kabul etmiyoruz. Bizim de başımıza bunlar gelirse bunun sorumlusu sizsiniz. Bu grupta olabilecek her ölümden buradaki avukatlar sorumludur. İlker üç çocuk babasıydı ve böyle bir şey yapacak biri değildi. Bebek ölümleri çıktı, savcı takip etti. Biz bebek öldürüyorduk da savcı neden 'durun' demiyordu. Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu, emniyet sorumlu, neden otopsi yaptırmadılar? İlker bana 'sesin gür çıksın' dedi. Bizi yargılayacaksınız biliyorum, bizi öldürün. Başta bir direktif geldi, bizimle ilişkisi olan Deniz Korkmaz isimli arkadaşa bir şikayet geldi. Bu CİMER şikayeti zorla diretilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Adil yargılamak istiyorsanız medyaya yasak koymanız gerekiyor"

Savunmasına devam eden Sarı, "Suçlu olsaydık İlker intihar etmezdi. İlker bize burada güç oldu. Bilimsel kanıtlar ile önümüzde durdu. Biz kriminal insanlar değiliz. 20 yaşımdaki olayımdan dolayı yargılandım. Bir arkadaşımız canına kıydı. Gizlilik vardı soruşturmada medyadan öğrendik her şeyi. Bir hayat kuramaz olduk. Ben bu kadar algı varken SGK ne rapor verecek çok merak ediyorum. Biz bir ateşin içerisinde 10 aydır yanıyoruz. Korkunç tutukluluk koşulları yaşıyoruz. Adil yargılamak istiyorsanız medyaya yasak koymanız gerekiyor. Adalet olacaksa herkese olmalı. Geçen duruşma reddi hakim istediler. Adil yargılanmama kaygımız var. Ben ayakta duruyorsam ölmüyorsam gerçekler ortaya çıksın diye" dedi.

Duruşma, sanık savunmaları ile devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında 3. Duruşma - Son Dakika

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