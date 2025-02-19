Yenidoğan Çetesi Davasında 34 Sanığa 3 Yıl Men - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında 34 Sanığa 3 Yıl Men

İstanbul'da bebeklerin ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi'nde 34 sağlık çalışanı 3 yıl men edildi.

19.02.2025 16:15
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin davasının 3'üncü duruşmasının görülmesine 2'inci günde devam edilirken yönetici ve üye konumundaki 34 kişinin meslekten 3 yıl men edildiği öğrenildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanım görülmesine 2'inci gününde devam ediliyor.

Duruşma devam ederken Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı kararla Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan 34 sağlık çalışanının 3 yıl meslekten men edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında 34 Sanığa 3 Yıl Men - Son Dakika

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