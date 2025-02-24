Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar

İstanbul'da bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi'nin davasında 4. gün ara verildi.

24.02.2025 13:26
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3. duruşmasının 4. gününde ara karar açıklanması için mahkeme 2 saat ara verdi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanın görülmesine 4'üncü gününde devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor"

Duruşmada, tahliyesi için cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in makamında tehdit edildiği olaya ilişkin Tuğçe Toptemel'in avukatı savunma yaptı. Tutuklu sanık Toptemel'in avukatı savunmasında "Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor. Haklının acelesi yok. Bu olayda adımız geçtiği için savunma yükümüz çok arttı herkes düşündü ki; suçu yoksa neden bu olayda adı geçti. Müvekkil hukuki delillere göre soruşturma aşamasında dahi tahliyesi en muhtemel kişilerdendi. Zira uzman görüşünde sorumlu dahi tutulmamış bu yönden tahliyesi çok mümkündü. Bu yapılmadı. Sonrasında bildiğiniz tehdit süreci ve videonun dolaşıma sokulması. Ben tehdit videosunu izlediğimde gerçekten Tuğçe'ye üzüldüm, bu yükü nasıl kaldıracağını düşündüm. Şu ana kadar da taşıdı. O videoyu dikkatli izleyelim tehdit eden kişi başka kişilerden de bahsediyor. Bu tehdidi yapan kişinin muhtemelen müvekkili tahliye ettirmek istemesinin sebebi, müvekkilin zaten hukuki olarak tahliye olabilecek bir durumda olmasıydı. Bunu ise kendi yapmış gibi üstlenecek diğer tutuklu sanıklara 'biz Tuğçe'yi tahliye ettirdik tahliye olmak isteyen avukatlara değil bize gelsin' diyecekti" dedi.

Duruşmaya sanık Tuğçe Toptemel'in avukatının savunmasının ardından ara karar için 2 saat ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar - Son Dakika

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