Yenidoğan Çetesi Davasında İntihar Şoku - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında İntihar Şoku

Yenidoğan Çetesi Davasında İntihar Şoku

Avcılar Hospital'de çalışan Satılmış Çim, borçları yüzünden intihar etti. Olay detayları ortaya çıktı.

03.12.2024 15:37
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde çalışan Satılmış Çim'in borçları nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı. Çim'in araç içerisindeki görüntüsü kamerada.

Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilmişti. Satılmış Çim'in borçları nedeniyle şırıngayla ilaç enjekte edip intihar ettiği ortaya çıktı.

Eşi Merve Çim'in Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "30 Kasım 2024 günü öğle saatlerinde 11.30-12.00 sularında iş yerindeydim. Eşim mesaj gönderdi. Mesajında bahis oyunu oynadığını 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra "ben bu utançla çocuklarımın ailemin senin yüzüne bakamam hakkını helal et ve çocuklarımı iyi bak" şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım. Eşimin başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Bulunmasını talep ederim. Eşime zarar verilmesi halinde zarar verenlerden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Satılmış Çim'in araç içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yere camdan şırınga attığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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