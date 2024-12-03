İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluğu yönünden görüşünü açıkladı. Savcı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını ve 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını talep etti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Görüş Bildirdi - Son Dakika
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