Yenidoğan Çetesi'nde 11 Tutuklama

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Yenidoğan Çetesi'ne düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün yaptığı operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire, ve 1 sivil gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 14 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 11'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Hakimlik tarafından 11 kişinin tutuklanmasına karar verildi. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.