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Yeniköprü Tüneli'nde kaza: 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafiğe açılan tünelde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak tünelin yan tarafına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta ise hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.