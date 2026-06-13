Yenimahalle'de Yol Çöktü - Son Dakika
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Yenimahalle'de Yol Çöktü

13.06.2026 18:06
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak yağış sonrası ana cadde üzerinde çökme meydana geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ana cadde üzerindeki bir yolda çökme meydana geldi.

Ankara'nın birçok ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren dolu ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağış sonrası Yenimahalle ilçesinde yer alan Demetevler semtindeki ana caddedeki bir yolda çökme meydana geldi. Olay sonrası çöken yolda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yenimahalle, Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenimahalle'de Yol Çöktü - Son Dakika

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