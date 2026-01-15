Belediye Başkanı İlhan Özden\'in makam aracı kaza yaptı

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'in makam aracı kazaya yaparken, başkanın araçta olmadığı öğrenildi.

Kaza; Bilecik'in İnhisar ilçesi Muratça yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki 11 RC 333 resmi plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Faruk Ü. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafına şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'in araçta olmadığı öğrenildi.

Öte yandan şarampole uçan araç Gölpazarı Belediyesine ait kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK