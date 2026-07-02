Kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye uçarken, kazada araç sürücüsü yaralandı

Olay, Donduran Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ova yolunda seyir halinde olan A.K. idaresindeki 09 M 7781 plakalı yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan minibüs yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri minibüs içerisinde mahsur kalan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN