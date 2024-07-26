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Yenişehir Belediyespor Başkanı'nı silahla vuran şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

BURSA - Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın'ı silahla yaralayan İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın'a bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, vücuduna isabet eden kurşun yarasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Koray Aydın'ın tedavisi hastanede sürerken, göz altına alınan saldırgan İ.A., Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebiyle Yenişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yenişehir Sulh Ceza Hakimliği ise İ.A.'nın adli kontrol şartıyla yargılanmasına karar verdi