Bursa’da otluk alanda yangın

Bursa'da Yenişehir Havalimanı girişinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Yenişehir Havalimanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.