Yer: Konya! \'\'Bize iş yaptırmıyorsunuz\'\' deyip polislere saldırdılar

Konya'da görev başındaki polis ekipleri beklenmedik bir saldırıya uğradı. Olay, kentteki bir uygulama noktasının hemen karşısında bulunan çorbacıda yaşandı. İş yapamadıklarını öne süren çorbacı çalışanları, uygulama nedeniyle müşteri gelmediğini iddia ederek polis ekiplerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çalışanların dışarı çıkıp uygulama noktasındaki polislerle tartıştığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor.