Yerköy\'de Ekili Arazide Yangın

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ekili arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yerköy ilçesine bağlı Kömüşören köyündeki ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. 4 dekar arazi yanarak tahrip oldu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT