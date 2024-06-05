Yerköy'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Yerköy'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada, araç içerisinde bulunan Burhan Kayalar olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ö.B., A.D. ve Kenan Bozkurt ise yaralandı. Yaralılardan Kenan Bozkurt, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 15:21
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana geldi. Ö.B. idaresindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü mevkiinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve 112 sağlık ekipleri geldi. Kazada, araç içerisinde bulunan Burhan Kayalar, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Ö.B., A.D. ve Kenan Bozkurt ise yaralandı. Yerköy Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılardan Kenan Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yerköy'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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