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Yeşil saha boks ringine dönüştü, kavgayı ayırmak isteyen eski basın mensubu darp edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen turnuvada futbolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı ayırmak isteyen eski basın mensubu darp edilerek hastanelik oldu.

Serdivan ilçesinde düzenlenen 'Olgunlar turnuvası' karşılaşmalarında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yerine kavgaya bırakan tartışmada tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. Taraftarın da dahil olduğu kavgayı ayırmak isteyen eski basın mensubu Serkan Özay, darp edilerek hastanelik oldu. Durumu haber alarak Özay'a geçmiş olsun temennisinde bulunmak için hastaneye Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, yaşanan olayı kınadı. Ayrıca, yeşil sahanın adeta boks ringine dönüştüğü kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.