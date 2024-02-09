Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Terör Olayı Hakkında Gözaltına Alındı

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İstanbul Adliyesinde gerçekleşen terör olayı hakkında sosyal medyadan propaganda yaptığı belirlenen Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Muslum Koyun, özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bu sabah Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sokak üzerinde bir eve yapılan operasyonda, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde Yeşil Sol Parti Eskişehir 3. Sıra Milletvekili Adayı olan Muslum Koyun gözaltına alındı.

Muslum Koyun'un, 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesinde DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı terör saldırısı hakkında sosyal medyada propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Muslum Koyun'un, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR