Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Terör Olayı Hakkında Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Terör Olayı Hakkında Gözaltına Alındı

Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Terör Olayı Hakkında Gözaltına Alındı

İstanbul Adliyesinde gerçekleşen terör olayıyla ilgili sosyal medyadan propaganda yaptığı tespit edilen Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Muslum Koyun, özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Koyun, İstiklal Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Koyun'un, İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada propaganda yaptığı iddia ediliyor. Gözaltına alınan Koyun'un işlemleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.

09.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:09
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İstanbul Adliyesinde gerçekleşen terör olayı hakkında sosyal medyadan propaganda yaptığı belirlenen Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Muslum Koyun, özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bu sabah Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sokak üzerinde bir eve yapılan operasyonda, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde Yeşil Sol Parti Eskişehir 3. Sıra Milletvekili Adayı olan Muslum Koyun gözaltına alındı.

Muslum Koyun'un, 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesinde DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı terör saldırısı hakkında sosyal medyada propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Muslum Koyun'un, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Terör Olayı Hakkında Gözaltına Alındı - Son Dakika


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