Yeşilçam\'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının usta oyuncusu Gülümser Gülhan hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. "Davacı" ve Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı "Postacı" filminde Özyağcılar'ın canlandırdığı "Latif" karakterinin eşi "Petra" rolüyle hafızalara kazınan Gülhan'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

"ACIM SONSUZDUR"

Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı. Gülhan'ın paylaşımına, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur." ifadeleriyle düştüğü not yürekleri yaktı.

Gülümser Gülhan'ın cenazesi bugün (16 Mart) Beylerbeyi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Küplüce Mezarlığı'nda defnedilecek.

GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?

Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan'ın eşi. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.