Yeşilırmak'tan çıkarılan şahıs kurtarılamadı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nden baygın halde çıkarılan şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilırmak Nehri kenarındaki vatandaşlar, bir şahsın nehirde çırpındığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından botta yapılan ilk müdahaleler sonrası E.K., sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 6,2 promil alkollü olduğu belirlenen E.K yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN