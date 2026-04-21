Yeşilırmak'tan çıkarılan şahıs kurtarılamadı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Yeşilırmak Nehri'nden baygın halde çıkarılan E.K., 6,2 promil alkollü olduğu belirlenerek hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilırmak Nehri kenarındaki vatandaşlar, bir şahsın nehirde çırpındığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından botta yapılan ilk müdahaleler sonrası E.K., sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 6,2 promil alkollü olduğu belirlenen E.K yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çarşamba, Samsun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 19:44:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.