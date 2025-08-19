Yeşilova'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Yeşilova'da Kaza: 6 Yaralı

19.08.2025 14:54
Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ana yola çıkan traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesi Karaatlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilova istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Mahmut A. (34) idaresindeki 33 PA 994 plakalı Citroen marka otomobil Karaatlı Kavşağı'na geldiği esnada Karaatlı köyünden kavşağa çıkan Cemil Y. (79) idaresindeki 15 DU 545 plakalı Massey Ferguson marka traktör ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut A., ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ebru A.(35), Elif M.A.(7), Kıvanç K. A.(1) ve traktör sürücüsü Cemil Y. hafif şekilde yaralanırken traktörde bulunan Ayşe Y. (72) ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Yeşilova'da Kaza: 6 Yaralı
