Yeşilova'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
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Yeşilova'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Yeşilova\'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilova ilçesi Salda köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. (26) idaresindeki 20 ZE 661 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Ö.A., M.N.K., E.A. ve A.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Yeşilova, Burdur, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeşilova'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika

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