Yığılca'da Patpat Kazası: 4 Yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen tarım aracı patpat kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere tarım aracı patpat kaza yaptı. Trafik kazasını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarı üzerine bölgeye 4 adet ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından A. K. (52),

B. K. (30), E. K. (25) ve B. K. (54) yaralandı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.